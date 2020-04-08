مجلس أبوظبي الرياضي ينظم محاضرة للاعبين عن بعد للتغلب على المخاوف والقلق

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

نظم برنامج الرعاية الرياضية التابع لمجلس أبوظبي الرياضي محاضرة عن بعد باستخدام الفيديو للاعبي ومدربي أندية دوري الخليج العربي في كيفية التعامل مع الوضع الراهن على المستوى النفسي.

وقدم المحاضرة التي جاءت بعنوان "كيف يتغلب الرياضي على المخاوف والقلق" الدكتورة مريم سليمان الخبيرة الإمارتية ومستشار التطوير المؤسسي ومدير عام مؤسسة "كايزن" للتدريب، إذ شرحت للاعبين أهمية العامل النفسي في تجاوز المخاوف التي قد تنتاب الرياضي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي فرضها انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي.

وشارك في المحاضرة التي أقيمت بنظام الاتصال المرئي عن بعد عدد كبير من اللاعبين أبرزهم إسماعيل مطر وعلي خصيف وريان يسلم وخالد السناني ومهند العنزي وحمدان الكمالي، إلى جانب عدد من المدربين.