قضاة الملاعب يواصلون تدريباتهم البدنية بنظام الاتصال المرئي

المصدر: البيان الإلكتروني

تواصل مختلف الإدارات والأقسام واللجان في اتحاد الإمارات لكرة القدم اتباع الإجراءات الوقائية التي اتخذها اتحاد كرة القدم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال عقد الاجتماعات والورش بنظام الاتصال المرئي وأجهزة العرض الحديثة .

وأجرت إدارة الحكام أمس تدريبات لياقة بدنية عن بُعد بمشاركة 50 حكماً وحكماً مساعداً من حكام الفريق الأول في إطار حرصها على المحافظة على الجاهزية البدنية للحكام في ظل توقف النشاط الرياضي .

وأُجريت التدريبات على حصتين ، حيثُ ضمت الحصة الأولى 20 حكماً للساحة ، فيما ضمت الحصة الثانية من التدريبات 30 حكماً مساعداً ، بواقع 40 دقيقة لكل حصة تدريبية .

وتضمن برنامج التدريبات الذي نفذه مدربا اللياقة البدنية للحكام حسن عبدالله وأحمد هلال مجموعة تدريبات إحماء وتدريبات لمرونة وتقوية عضلات الجسم .

وتابع تدريبات اللياقة البدنية عن بعد ، علي الطريفي مدير إدارة الحكام ، وخالد الدوخي المدير الفني للحكام وذلك تحت إشراف مباشر من علي حمد البدواوي رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة .