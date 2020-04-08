ماجد العويس: في وقت الشدائد مالها إلا عيال زايد

المصدر: العين- طلحة عبدالله

عبر ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، عن بالغ شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، وإدارة الكوارث والأزمات ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والكوادر الطبية والخدمية وكل من ظل يعمل ويبذل الجهود الجبارة في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال في مقطع فيديو خص به (البيان الرياضي): دائما في وقت الشدائد مالها غير عيال زايد، ونسأل الله أن يرفع الوباء والبلاء عن دولتنا خاصة ودول العالم جميعا، ويدا بيد حكومة وشعب سنتخطى المستحيل بأذن الله، وملتزمون يا وطن. وأكد في تصريحات خاصة للبيان الرياضي التزامه على المستوى الشخصي بالبقاء في المنزل وممارسة التدريبات للمحافظة على الصحة، داعيا الجميع لمساعدة الجهات المسؤولة بالتقيد بالتوجيهات والتعليمات لأجل سلامتهم وصحتهم.