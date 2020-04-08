جواو فيلكس وكولينا ينضمان لمبادرة "خلك نشيط وخلك سليم"

المصدر: دبي-البيان الرياضي

استقطبت مبادرة مجلس دبي الرياضي للتدريب في المنزل "خلك نشيط، وخلك سليم be fit, be safe " المزيد من نجوم كرة القدم العالمية الذين شاركوا برسائل توعوية إلى دولة الإمارات تشجع على الالتزام بالبقاء في المنزل والتدريب المنزلي تحت شعار هذه المبادرة الرائدة التي انطلقت من دبي ووصلت إلى الملايين في العالم.

كما تفاعل معها الأفراد من مختلف الجنسيات والمؤسسات الرياضية والإعلامية ومراكز التدريب المتخصصة من داخل وخارج الدولة كونها تهدف إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضة وتمارين النشاط البدني داخل المنزل خلال الفترة الحالية للمحافظة على الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة.

و تم نشر رسائل النجوم في حسابات التواصل الاجتماعي لمجلس دبي الرياضي وتناقلتها حسابات المؤسسات الإعلامية والمواقع الرياضية الشهيرة ، حيث أرسل جواو فيلكس نجم أتلتيكو مدريد والمنتخب البرتغالي وأغلى لاعب شاب في العالم رسالة حث فيها الجميع في دولة الإمارات على البقاء في المنزل و ممارسة التدريبات الرياضية للبقاء نشيطين وآمنين من الوباء، كما أرسل الإيطالي كولينا أفضل حكم في العالم سابقا ومدير تطوير الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا"، رسالة خاصة إلى دولة الإمارات قال فيها: "أصدقائي في دبي والإمارات نمر جميعًا بأوقات صعبة هذه الأيام، ولكي نكون آمنين لابد أن نجلس في المنزل ولابد أن نخصص وقتًا لبذل بعض الجهد في المنزل حتى نكون بصحة جيدة، احرصوا أن تكونوا نشطين وأن تكونوا أصحاء".

وكان عدد من النجوم انضموا للمبادرة عبر إرسال رسائل توعوية للجمهور ومن بينهم اريك أبيدال النجم السابق لنادي برشلونة والمنتخب الفرنسي، والمدير الرياضي لنادي برشلونة حالياً، ومايكل سيلفيستر النجم السابق للمنتخب الفرنسي، و أندية مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيان وانتر ميلان الإيطالي، والبرتغالي لويس فيجو أفضل لاعب في العالم وبطل أوروبا سابقا ونجم وقائد منتخب البرتغال وريال مدريد وبرشلونة وانتر ميلان السابق، والمدافع الأسطوري روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل بطل العالم ونادي ريال مدريد بطل أوروبا سابقا، والفرنسي نيكولا أنيلكا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وتواصل مبادرة مجلس دبي الرياضي "خلك نشيط .. وخلك سليم" انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع زيادة التفاعل الجماهيري المحلي والعالمي مع هذه المبادرة الرائدة التي تستهدف جميع مكونات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات، وتشجّع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البني في المنزل خلال الفترة الحالية للمحافظة على الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة.

ويمكن للجمهور المشاركة في مبادرة "خلك نشيط.. وخلك سليم" من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباتهم من المنزل عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تنفيذ تمارين بدنية بسيطة تناسب جميع الفئات والمستويات البدنية باستخدام الأدوات والمعدات المتوفرة بالمنزل مهما كانت بسيطة، من دون الحاجة إلى الخروج، وذلك حفاظًا على صحة ونشاط وسعادة جميع أفراد المجتمع، ويجب على المشاركين استخدام وسم تحدي مجلس دبي الرياضي #DSCChallenge، والإشارة إلى حساب المجلس @dubaisc في النص، كما يمكن للمشاركين ترشيح شخصين من أصدقائهم للمشاركة في التحدي، حتى يقوم مجلس دبي الرياضي بإعادة نشر الفيديو على حسابه الرسمي.