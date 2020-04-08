«الآسيوي»: لابا كودجومن أنجح صفقات الموسم

المصدر: أبوظبي - وام

استحق المهاجم التوغولي لابا كودجو لاعب العين الاحتفاء به في الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي باعتباره واحداً من أبرز اللاعبين الأجانب في الدوريات المختلفة بمنطقة غرب آسيا، حيث إنه قاد فريقه للتأهل إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما يحتل العين حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، ويتصدر قائمة هدافي الموسم برصيد 19 هدفا في دوري الخليج العربي من 18 مباراة شارك فيها، متفوقا على الأرجنتيني سيباستيان تيغالي لاعب الوحدة صاحب المركز الثاني برصيد 15 هدفا من مشاركته في 19 مباراة.

وأكد التقرير الصادر عن الاتحاد الآسيوي أنه مع مرور أكثر من نصف الموسم في معظم بطولات الدوري بمنطقة غرب آسيا، برز اسم لابا كودجو باعتباره واحدا من أهم وأنجح الصفقات التي شهدها صيف العام الماضي في منطقة غرب آسيا، والتي كان لها التأثير الأكبر في بطولات هذا العام.

وقال التقرير: منذ مغادرة النجم الغاني أسامواه جيان إلى نادي شنغهاي اس آي بي جي الصيني في عام 2015، عانى نادي العين لإيجاد بديل له بذات القدرات العالية، ولكن بعد مرور أربع سنوات، وجد الفريق ضالته من منطقة غرب أفريقيا، وبالتحديد من توجو، فقد شهد موسم 2018-2019 بروز نادي بركان في المغرب، حيث وصل الفريق إلى نهائي كأس الاتحاد الأفريقي، وذلك بقيادة المهاجم لابا كودجو البالغ من العمر 27 عاماً، الذي تصدر ترتيب هدافي الفريق برصيد 8 أهداف، ولفت أنظار العين الذي سعى للتعاقد معه.

وأضاف التقرير أن لابا تأقلم بسرعة مع فريقه الجديد، حيث سجل في المباراة الأولى على استاد هزاع بن زايد، وذلك بعد مرور ثماني دقائق فقط، ليتغلب العين على اتحاد كلباء 3-2.