حسن مراد: المدرب الوطني خيار مفضّل

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

شدد حسن مراد نجم كرة القدم الإماراتية السابق، على أن إسناد مهمة قيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة لمدرب وطني، يبقى خياراً مفضلاً لأسباب كثيرة، من أهمها معرفته الكافية بخبايا اللعبة، واطلاعه على مستويات اللاعبين، وقدرته على إيصال المعلومة الفنية المطلوبة إلى لاعبيه بشكل أفضل، وعدم اتضاح معالم المرحلة التي ما زال الغموض يسود أجواءها نتيجة تبعات فيروس «كورونا».

ونوّه بأن كرة الإمارات فيها أسماء لامعة من المدربين الوطنيين الذين لديهم صفحات ناصعة سواء خلال المرحلة الماضية أو الحالية على صعيدي المنتخبات الوطنية والأندية.

ولفت إلى أن إسناد المهمة لمدرب أجنبي لا تخلو من إيجابيات بشرط أن يكون اسماً عالمياً مشهوداً له بالكفاءة والخبرة، ومستعداً لتنفيذ متطلبات المرحلة المقبلة من تاريخ الكرة الإماراتية، وأن يكون قادراً على إعطاء وعود حقيقية لتحقيق آمال جماهير الأبيض الإماراتي.