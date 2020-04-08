السهلاوي: أسباب فنية وراء إنهاء عقد يوفانوفيتش

المصدر: دبي البيان الرياضي

أكد يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية أن توصية إنهاء عقد مدرب المنتخب الوطني إيفان يوفانوفيتش ومساعديه جاء لأسباب فنية بحتة، منوهاً إلى أن اختيار المدرب الصربي من قبل اللجنة المؤقتة كان في وقت استثنائي ولفترة محددة ولم يكن أمام اللجنة خيارات كثيرة سوى هذا المدرب والذي وافق على قيادة المنتخب خلال فترة مؤقتة أمدها ستة أشهر من أجل إكمال المرحلة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، وبما أن التصفيات تأجلت بسبب الأوضاع الصحية الراهنة بانتشار فيروس «كورونا»، فإن الظرف الذي تم على أساسه التعاقد مع المدرب قد انتهى، وبالتالي تم اتخاذ قرار بإنهاء العقد والبحث عن مدرب جديد يقود المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة التي نتمنى أن تكون مزدهرة وناجحة، وأوضح السهلاوي أن لجنة المنتخبات والشؤون الفنية ستبذل قصارى جهدها من أجل توفير بيئة عمل مناسبة لجميع المنتخبات الوطنية حتى تحقق الأهداف المرجوة.