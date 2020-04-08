عبد الرحمن الحداد: إقالة يوفانوفيتش خطوة ذكية

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

أكد عبد الرحمن الحداد لاعب الشارقة ونجم منتخبنا الوطني سابقاً، أن إنهاء عقد الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب المنتخب الوطني الأول، خطوة ذكية من اتحاد الكرة، وقال إن القرار يعتبر إيجابياً في هذه الفترة نظراً لتجمد كل الأنشطة بسبب تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، مما سيتيح الفرصة والمجال لاستثمار الوقت في عملية الاختيار البديل المناسب للمرحلة المقبلة، لا سيما وأن إدارة اتحاد الكرة الحالية التي تضم نخبة من اللاعبين والفنيين السابقين لديهم الخبرة الكافية في عملية البحث عن مدرب بديل قادر على تقديم الدور المطلوب للأبيض على المدى البعيد وليس حصراً على الجولات المتبقية من التصفيات المزدوجة.

وأضاف الحداد لـ «البيان الرياضي»، إن مواصفات المدرب الجديد للمنتخب يجب أن تتناسب مع المرحلة المقبلة بأفكار جديدة ورؤية جديدة، وأن يكون قادراً على بناء فريق يواكب تطلعات وطموحات أبناء الإمارات.