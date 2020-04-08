رضا عبدالهادي: امنحوا الفرصة للعنبري

المصدر: (أبوظبي - محمد محسن)

طالب الدولي رضا عبدالهادي لاعب الجزيرة السابق بمنح الفرصة لعبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني، وقال: أعتقد أنه رجل المرحلة، حيث يمتلك خبرات تؤهله إلى ذلك، أبرزها درايته بتفاصيل الدوري ولاعبيه، وإنجازه خلال الموسمين الماضيين مع الشارقة بالتتويج بالدوري وكأس سوبر الخليج العربي، وأن هذا الإنجاز يعزز من حظوظه في قيادة المنتخب الوطني، ولافتاً إلى أن مهدي علي المدرب الأسبق للمنتخب الأول، حصل على فرصته بالتدريج وبالدعم حيث إنه كان مدرباً للمنتخب الأولمبي، ومن ثم صعد إلى المنتخب الأول.

وأوضح رضا عبدالهادي بأن كل مرحلة لها مطالبها، وعلى اتحاد الكرة أن يحدد أهداف مرحلته المقبلة، وأن يضع خططاً وأهدافاً لخمس سنوات مقبلة، لتفادي تكرار التجارب الأخيرة حيث تعاقب على المنتخب الوطني ثلاثة مدربين أجانب، ولم نحقق المطلوب، ونواجه مهمة صعبة في التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.