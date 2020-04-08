«فيفا» يحتفي بعيد ميلاد مطر الـ37

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تفاعل الوسط الرياضي، أمس، مع عيد ميلاد الأسطورة إسماعيل مطر نجم المنتخب الوطني ونادي الوحدة الـ 37، وسط تفاعل كبير من جماهير الكرة الإماراتية والعربية بقائد العنابي الذي يملك مسيرة حافلة مع الساحرة المستديرة.

واحتفى حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعيد ميلاد «سمعة»، إذ ذكر «فيفا» اللاعب الفائز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة التي أقيمت بالإمارات عام 2003.

كما احتفى نادي الوحدة عبر حسابه على «تويتر» بعيد ميلاد قائد ونجم الفريق الأول لـ«أصحاب السعادة» باعتباره أيقونة للكرة الإماراتية في القرن الـ 21 بفضل إنجازاته التي ستبقى خالدة لدى جميع عشاق الساحرة المستديرة.

ومن جهته حرص إسماعيل مطر على توجيه الشكر لكل من وجّه إليه التهنئة في عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».