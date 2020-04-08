فيفياني: إيطاليا لن تنسى وقفة الإمارات

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

جدد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب الفجيرة شكره للإمارات ولكل من وقف وتضامن ودعم وطنه إيطاليا خلال هذه المحنة الصعبة التي يمر بها حالياً جراء تفشي فيروس «كورونا».

وأشار المدرب في فيديو نشره على صفحته في «إنستغرام» إلى أنه لم يستغرب أو يندهش من هذه الوقفة وهذا التعاضد والدعم والاهتمام من الإمارات وقال: باسم الشعب الإيطالي أوجه للإمارات الشكر والتقدير متمنياً السلامة للجميع وأن يتم القضاء على هذا الوباء بصورة نهائية لتعود الحياة،كما كانت عليه قبل ظهور هذا الفيروس، مؤكداً أن إيطاليا لن تنسى وقفة الإمارات.