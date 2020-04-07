الفيفا يحتفي بعيد ميلاد إسماعيل مطر

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

احتفى حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعيد ميلاد نجم وأسطورة الكرة الإماراتية ونادي الوحدة إسماعيل مطر الـ 37، إذ ذكر الفيفا "سمعة" الفائز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة التي أقيمت بالإمارات عام 2003.

كما احتفى نادي الوحدة عبر حسابه على "تويتر" بعيد ميلاد قائد ونجم الفريق الأول لـ"أصحاب السعادة" باعتباره أيقونة للكرة الإماراتية في القرن الـ 21 بفضل إنجازاته التي ستبقى خالده لدى جميع عشاق الساحرة المستديرة.

من جهته، حرص إسماعيل مطر على توجيه الشكر لكل من وجه إليه التهنئة في عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، حيث تفاعلت جماهير الكرة الإماراتية بشكل عام والوحدة بشكل خاص مع عيد ميلاد "الفيلسوف" ، إضافة إلى عدد كبير من جماهير كرة القدم في الوطن العربي العاشقة لإسماعيل مطر.

وأكمل إسماعيل مطر المولود في 7 أبريل عام 1983 37 عاماً اليوم، ويحظى بمسيرة رائعة مع كرة القدم، إذ بدأ مشواره مع نادي الوحدة وتدرج في المراحل السنية إلى أن صعد للفريق الأول موسم 98-99 عندما وضعه الهولندي كرول ضمن الفريق وشارك رسمياً مع الفريق الأول في موسم 99-2000، وانطلق بعدها إلى مشوار النجومية.

وظهر إسماعيل مطر بمستوى لافت للنظر الموسم الحالي قبل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا، مؤكداً أن العمر مجرد رقم، لتجدد إدارة شركة كرة القدم بالنادي عقد قائد الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.