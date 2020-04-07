نادي بني ياس يطلق مبادرة التعليم عن بعد للاعبيه

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أطلق نادي بني ياس مبادرة التعليم عن بعد لطلاب المدارس من لاعبي النادي في المراحل العمرية المختلفة، تستهدف منحهم دروس تقوية في المناهج التعليمية المقررة للمراحل التعليمية من الصف السابع حتى الثاني عشر.

وأبان النادي، على حسابه في «تويتر» أن المبادرة ستتم بالتعاون مع مجموعة من أفضل المعلمين، وستنطلق اعتباراً من يوم الخميس 9 أبريل لمدة أسبوعين.

وقال النادي: «تأتي هذه المبادرة لمساندة أبنائنا اللاعبين في دراستهم، وتشجيعاً لالتزامهم بالبقاء في منازلهم للحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم، وبالتالي الحد من انتشار فيروس كورونا».