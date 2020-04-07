شانغ رم.. في انتظار المئوية مع «العنابي»

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

حرمت تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والتي أدت إلى تعليق نشاط كرة القدم في العالم، الكوري الجنوبي شانغ وو رم محترف الوحدة من خوض مباراته الـ100 مع «العنابي» في دوري الخليج العربي هذا الموسم، إذ ينتظر اللاعب عودة النشاط الرياضي للدخول إلى نادي المئة مباراة في الدوري.

ويخوض رم الذي يعد واحداً من أنجح اللاعبين الأجانب والآسيويين الذين مروا على دورينا موسمه الخامس مع الوحدة هذا العام بعدما كان قد انضم لصفوف العنابي في يناير عام 2016 بعقد لمدة موسمين ونصف وجددت له إدارة النادي موسماً إضافياً خلال العامين الأخيرين، فيما ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي الذي ما زالت الضبابية تحيط به نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وأثبت شانغ وو رم قدراته مع «أصحاب السعادة» منذ قدومه إلى النادي، ويلقب باللاعب «الجوكر»، إذ يعد اللاعب الوحيد الذي لعب في أكثر من مركز طوال مشواره مع الوحدة بدءاً من مركز الظهير الأيمن (مركزه الأساسي)، مروراً بلقب الدفاع والظهير الأيسر ولاعب الوسط الارتكاز.

أرقام

وحقق رم أرقاماً جيدة للغاية طوال مشواره مع العنابي الذي لعب خلاله 162 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفاً سواء الدوري أو كأس الخليج العربي أو كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري أبطال آسيا، إذ خاض اللاعب 99 مباراة في دوري الخليج العربي آخرها مباراة الوحدة والظفرة في الجولة التاسعة عشرة قبل تعليق الدوري نتيجة انتشار فيروس كورونا حتى إشعار آخر، بينما لعب 30 مباراة في كأس الخليج العربي، ومباراتين في كأس السوبر، و10 مباريات في كأس رئيس الدولة، و21 مباراة في دوري أبطال آسيا مع الوحدة، ولم يغب في البطولة القارية سوى عن مباراة وحيدة، إضافة إلى تحقيقه 4 بطولات مع الفريق هي السوبر (مرتين) وكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

اللافت في أرقام شانغ رم مع الوحدة وبرغم كونه لاعباً مدافعاً أنه لم يحصل سوى على 4 بطاقات صفراء فقط خلال الـ162 مباراة التي لعبها مع العنابي، وعلى مدار 99 مباراة في الدوري حصل على إنذار وحيد في موسم 2016-2017، وسجل في الدوري 8 أهداف، وله هدف في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي تحصل خلال مشاركته بها على بطاقة صفراء أيضاً، وتحصل على بطاقتين في كأس الخليج العربي ودوري أبطال آسيا، بينما يعد الرقم الأبرز عدم حصول اللاعب على أي بطاقة حمراء طوال مشواره مع العنابي على الإطلاق ما يجعله واحداً من أقل المدافعين في تاريخ الدوري حصولاً على البطاقات.

نموذج

وأكد شانغ رم أنه نموذج للاعب المحترف بتنفيذه تعليمات الجهاز الفني واللعب في أي مركز يطلبه المدرب، حتى في ظل توقف النشاط الرياضي، إذ يحرص اللاعب على أداء التدريبات المنزلية بالتنسيق مع الجهازين الفني والإداري بنادي الوحدة.

وقال شانغ رم إنه يتمنى انتهاء جائحة كورونا وعودة منافسات كرة القدم مرة أخرى، مشيراً إلى أن العالم يمر بوقت صعب والأهم في المرحلة الحالية تنفيذ تعليمات الجهات المعنية والالتزام بالإرشادات والبقاء في المنازل للحد من انتشار الفيروس، لافتاً إلى أنه طور روتين حياته اليومية من أجل قضاء يومه بشكل صحي ومثالي في المنزل، والتدرب يومياً في صالة «الجيم» أسفل المسكن الخاص به، حيث يتابع النادي تدريبات اللاعبين بشكل يومي وبخطة غذائية للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية.