كرونو: «كورونا» لن يشغل «النصر» عن التحضير للمستقبل

المصدر: دبي- عدنان الغربي

صرح الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن الأزمة التي خلفها فيروس «كورونا» حول العالم لم تمنع فريقه من مواصلة تحضيراته عن بعد، في إطار الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومن التخطيط للموسم المقبل، موضحاً أنه قبل تعليق النشاط الرياضي وتقييد حركة السفر قامت إدارة الفريق بمعاينة المراكز المرشحة لاستضافة معسكر النصر الصيفي في النمسا وألمانيا، وإعداد البرنامج الكامل للتحضيرات حتى يكون الفريق على أتم الاستعداد لمرحلة ما بعد «فيروس كورونا»، وقال: نواصل تدريباتنا عن بعد للحفاظ على جاهزيتنا، سنكون مستعدين في أي وقت لاستئناف نشاط الدوري، وكذلك نخطط للموسم المقبل، لا ننتظر نهاية الأزمة لنبدأ ذلك، برنامجنا واضح والخطوط العريضة جاهزة.

رفض

وأكد مدرب النصر أنه لا يؤيد فكرة إلغاء مسابقة دوري الخليج العربي وحتى الدوريات الأوروبية وغيرها من المسابقات الرياضية غير المكتملة، لأنه من الأفضل للمجتمعات حول العالم استعادة نسق الحياة العادي بنهاية الأزمة الحالية، التي خلفها فيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن القيمة المعنوية لاستكمال الدوري بالنسبة للجماهير والناس بشكل عامّ أهمّ بكثير من تحديد اسم البطل، وقال: عودة الدوريات والنشاط الرياضي بشكل عامّ في الملاعب والحدائق العامة والصالات يعني أن الحياة عادت كما كانت، ليس مهماً من ينهي الموسم في المركز الأول ويتوج بطلاً للدوري، عندما تنتهي هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية، ستكون المعنويات سيئة، ونحن بحاجة إلى جرعة أمل للمستقبل ومؤشرات إيجابية على عودة الحياة إلى طبيعتها، قد تكون الأوضاع في الإمارات أفضل بكثير من بقية دول العالم، لكن في أوروبا على سبيل المثال الأندية تضررت اقتصادياً بسبب تعليق نشاطها الكروي ومعنويات اللاعبين والجماهير سلبية، بسبب الكارثة التي خلفها الفيروس خاصة بالنسبة للذين أصيبوا بالمرض أو فقدوا أحباءهم أو الذين شعروا بالخوف من الإصابة، لذا لا يوجد أفضل من كرة القدم لإخراج هؤلاء من الوضعية النفسية السيئة، الناس يحتاجون للترفيه ورفع معنوياتهم، وسيكون من وجهة نظري استئناف المسابقات الرياضية أفضل علاج للمعنويات وإعادة الحياة لطبيعتها وجعلهم يشعرون بالسعادة والاطمئنان.

وأضاف: من الأفضل لنا جميعاً أيضاً في الإمارات، استئناف دوري الخليج العربي بغض النظر متى يكون ذلك، يمكن أن نلعب في شهري مايو ويونيو، المهم بالنسبة لنا استعادة نسق حياتنا كما كانت من قبل، من الجميل أن نشاهد الناس في مراكز التسوق والملاعب وفي المقاهي يشاهدون كرة القدم.

ظرف استثنائي

وأوضح كرونو أن العالم كله يمر بظرف استثنائي، وأنه يتوجب علينا التقيد بالتعليمات، التي تصدر من الحكومة ومن المختصين في مجال الرعاية الصحية لمساعدتهم في هذه الحرب، وأن الأولوية لنا جميعاً تحقيق النصر على الفيروس، واستعادة حياتنا الطبيعية.

ذكريات

واستعاد المدرب الكرواتي ذكريات حزينة عاشها زمن حروب يوغسلافيا، التي انتهت بخسائر فادحة في الأرواح، وتدمير اقتصاد المنطقة، مؤكداً أن الحرب الحالية التي يعيشها العالم أشد فتكا من الحروب التقليدية، لأنك تعرف العدو الذي تواجهه، ولكن عدونا في هذه الحرب مجهول، لا نراه ولا نعرف أين ومتى يمكن أن يهاجمنا أو يهاجم أحباءنا، وأضاف: الوضعية معقدة للغاية، وأعتقد أنها المرة الأولى التي تواجه البشرية مثل هذه الظروف الصعبة منذ 200 أو 300 عاماً.

تدريب عبر الفيديو

وحول طريقة تدريب اللاعبين عن بعد، أوضح كرونو أنه مع اللاعبين منشغلون بما يحدث في العالم بسبب الفيروس، وأن الأولوية الالتزام بالإجراءات الوقائية للقضاء عليه، وثانياً محاولة الحفاظ على الجاهزية من خلال التدريبات المنزلية، مشيراً إلى أنه منذ تعليق المران الجماعي قام بتسليم لاعبيه برنامج عمل يومي، يتوجب الالتزام به طيلة فترة الحجر الصحي، وأضاف: بدأنا، أمس، في تطبيق برنامج تدريب يومي مشترك عبر الفيديو تحت قيادة مدرب اللياقة، وسنستمر عليه حتى استئناف التدريبات الجماعية في النادي، وكشف مدرب النصر أنه على تواصل مستمرّ مع لاعبيه خارج أوقات التدريب، وأن الحديث حينها يكون بعيداً عن الأمور الفنية والتكتيكية بهدف تحفيزهم وتشجيعهم على تجاوز هذه الأزمة، مؤكداً أن الاهتمام بالجانب الإنساني مهم في حياة اللاعب، وجعله يشعر أننا يد واحد في هذه الظروف، وقال: نتحدث في كل شيء عن الحياة والأسرة والأبناء، المهم أن نظل متوحدين ونعيش عائلة واحدة رغم أننا متباعدين في الوقت الحالي، من أجل الحفاظ على صحتنا وصحة من نحب، وعن أبرز النصائح التي وجهها إلى لاعبيه، قال كرونو: طلبت من اللاعبين مواصلة العمل بعقلية احترافية، نؤدي التدريبات في موعدها، الالتزام بكل التعليمات الصادرة من الحكومة وبالحجر الصحي، وأن نكون النموذج الرائع الذي يقتدي به الشباب في احترام الإجراءات الوقائية بالبقاء في المنزل.