«في مثل هذا اليوم» من أرشيف دورينا

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تبث رابطة المحترفين الإماراتية على قناتها الرسمية على يوتيوب @AGLeague مباريات أرشيفية من دوري الخليج العربي، تحت اسم «حدث في مثل هذا اليوم»، بحيث يتم عرض مباريات من مختلف المواسم، وعلى مدار شهر أبريل، ويتزامن عرض المباراة مع تاريخ إقامتها سواء في الموسم الماضي أو المواسم السابقة.

وكان المتابعون على موعد مع إعادة بث مباراة العين وشباب الأهلي مساء الخميس 2 أبريل الجاري، هذه المباراة التي أقيمت في التاريخ نفسه عام 2015 ضمن الجولة 21 من موسم 2014-2015، ثم مباراة النصر والوصل ضمن الجولة 19 من موسم 2018-2019، تبعتها مباراة الفجيرة واتحاد كلباء ضمن الجولة نفسها والموسم، وتواصل عرض المباريات في الأيام الماضية، بحيث تم بث مباراة الظفرة والوحدة من موسم 2018-2019، فيما ستبث اليوم مباراة الشارقة والوحدة، ضمن منافسات دوري الخليج العربي في موسم 2017-2018، كما سيتم بث مباراة الجزيرة وشباب الأهلي من موسم 2015-2016 في العاشر من أبريل الجاري.

وحرصت رابطة المحترفين الإماراتية على بث المباريات بنظام، يتيح لمشاهديها الدردشة ومناقشة أحداثها من خلال خاصية التعليق. وتهدف الرابطة من خلال إعادة بث المباريات على منح المتابعين فرصة الاستمتاع بالمباريات في ظل التزامهم بتوجيهات الجهات المختصة الرامية إلى البقاء في البيت حرصاً على سلامتهم وتجاوباً مع الإرشادات الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد 19).