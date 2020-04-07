أندية أبوظبي تفخر بمشاركتها في «معاً نحن بخير»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشادت أندية إمارة أبوظبي بتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي التي أوصت بوضع منشآت الأندية الرياضية في الإمارة تحت تصرف برنامج (معاً نحن بخير) الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية (معاً).

وسارعت الأندية على الفور بالتجاوب والتفاعل وإبداء جاهزيتها ودعم الحملات والمبادرات الوطنية والوقوف بصف واحد مع الجهات المختصة لمواجهة الأزمة الراهنة، انطلاقاً من دورها المجتمعي ونهجها الوطني وحرصها على تجسيد قيم التضامن والتلاحم مع خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، أن مبادرة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وتوجيهاته السامية بوضع منشآت أندية أبوظبي تحت تصرف برنامج «معاً نحن بخير» من شأنها أن توسع رقعة الجهود التي تبذل لدعم جهود حكومة أبوظبي في هذا الوقت المليء بالتحديات الصحية والاقتصادية.

وقال اللواء الريسي: إن توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس الرياضي الثقافي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس النادي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان النائب الثاني لرئيس النادي، كانت ولا تزال تشدد على وضع كافة إمكانات النادي وكوادره في خدمة المصلحة العامة.

اعتزاز

وأعرب حمد بن نخيرات العامري، العضو المنتدب لنادي العين الرياضي الثقافي وشركاته، عن بالغ فخره واعتزازه بالمواقف المشرفة التي ظلت مرتبطة باسم دولة الإمارات ليست على المستويين المحلي والإقليمي فحسب بل في كل أنحاء العالم، وذلك لأن القيادة اعتمدت في وطن الإنسانية مبدأ «حب الخير» للغير ومد يد العون لكل المحتاجين من خلال أفضل الممارسات الاحترازية وتهيئة أسباب السلامة للجميع .

وأكد محمد سيف السويدي، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، أن كافة مرافق نادي الجزيرة قد وضعت بالكامل تحت تصرف برنامج «معاً نحن بخير»، استجابة لتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، بوضع مرافق كافة أندية الإمارة تحت تصرف البرنامج الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية (معاً).

وثمن راشد علي الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم التوجيهات السامية من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان.

وأكد أن سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، أمر بأن تكون جميع مرافق نادي الوحدة في المقر الرئيسي في أبوظبي وأكاديمية النادي بالشهامة جاهزة لتكون بخدمة برنامج (معاً نحن بخير)، وتوفير كل الإمكانيات لخدمة المجتمع.

وأشاد حمد خميس المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، بتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، بوضع منشآت الأندية الرياضية في إمارة أبوظبي تحت تصرف برنامج (معاً نحن بخير) .