إقالة يوفانوفيتش.. اتحاد الكرة يبدأ البحث عن بديل

المصدر: دبي- العوضي النمر

أنهى اتحاد الكرة عقد إيفان يوفانوفيتش مدرب منتخبنا الوطني الأول، ووجه الشكر له ولفريق عمله على الفترة الماضية التي قضاها مع المنتخب، متمنياً له التوفيق والنجاح في خطواته المقبلة، مشيداً بحسن تعاونه وإخلاصه في عمله.

جاء قرار إقالة يوفانوفيتش بناء على توصية لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة، برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة، وكان مقرراً انتهاء عقد المدرب في يونيو المقبل.

وبدأت لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة رحلة البحث عن بديل يوفانوفيتش لتولي مهمة تدريب «الأبيض» خلال الفترة المقبلة، من أجل قيادة الفريق في باقي منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل إلي مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وشهدت الساعات الماضية عودة سيناريو التكهنات في الشارع الرياضي بشأن أسماء المرشحين، وتم تداول أسماء مثل مهدي علي وعبد العزيز العنبري وكوزمين وزلاتكو وزوران، وغيرهم من المدربين الملمين بكرة الإمارات ومستوى لاعبيها، خاصة مع أهمية التعاقد مع مدرب يملك خبرة التعامل مع الكرة الإماراتية.

ولن تتعجل لجنة المنتخبات في أمر التعاقد خصوصاً أن الرؤية لا تزال ضبابية للوضع الصحي بالعالم بسبب فيروس «كورونا»، وعدم اتضاح مواعيد إقامة مباريات التصفيات خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن يوفانوفيتش تولى مهام تدريب المنتخب أواخر ديسمبر الماضي في عقد لمدة 6 أشهر لقيادة «الأبيض» خلال مبارياته المقبلة في التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل إلي المونديال وكأس آسيا، والتي كان من المقرر أن تقام في مارس الماضي قبل أن يقوم الاتحاد الدولي بتأجيلها إلى وقت لاحق سيحدد عقب انتهاء أزمة فيروس «كورونا».