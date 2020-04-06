الريسي: منشآت نادي بني ياس وكوادره في خدمة الوطن

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس أن مبادرة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي وتوجيهاته السامية بوضع منشآت أندية أبوظبي تحت تصرف برنامج "معاً نحن بخير" من شأنها أن توسع رقعة الجهود التي تبذل لدعم جهود حكومة أبوظبي في هذا الوقت المليء بالتحديات الصحية والاقتصادية.

وقال اللواء الريسي أن توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس الرياضي الثقافي وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان النائب الثاني، كانت وما تزال تشدد على وضع كافة إمكانات النادي وكوادره في خدمة المصلحة العامة التي تهم الوطن والمواطن، وهو أحد أهم الأدوار المنوطة بهذا الصرح، إلى جانب الأدوار الأخرى الاجتماعية والثقافية والرياضية.

وكشف اللواء الريسي أن نادي بني ياس ومنذ الإعلان الرسمي عن مبادرة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان عمد إلى دراسة كافة السبل الرامية إلى دعمها وتوحيد كافة الجهود والطاقات لتحقيق الأهداف المرسومة، ومن هنا كان النادي يضع منشآته تحت تصرف المجهود الوطني الحالي وهي المقر الرئيسي للنادي في منطقة الشامخة والذي يضم صالة الجم إلى جانب مواقف السيارات وصالة الكرة الطائرة في منطقة بني ياس وصالة الجوجيتسو أيضاً في منطقة بني ياس.

وشدد اللواء الريسي على أن نادي بني ياس لن يدخر جهداً في سبيل دعم المجهود الوطني الكبير الذي يبذل حالياً، والذي يعتبر نموذجاً فريداً على الصعيد العالمي في مكافحة وباء كورونا والذي تهتدي به العديد من الدول معرباً عن ثقته بأن كافة هذه الجهود ستتكلل بالنجاح والتوفيق.