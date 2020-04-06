فريق العمل التنسيقي لاتحاد الكرة يستعرض الملفات كافة في اجتماعه الأول

المصدر: وام

عقد فريق العمل التنسيقي لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعه الأول بنظام الاتصال المرئي برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية وبمشاركة هشام محمد الزرعوني رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وأحمد يوسف درويش رئيس لجنة المسابقات، وسيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وشادي إسكندر من الإدارة القانونية باتحاد الكرة، وغانم الغوانمة من الإدارة القانونية لرابطة المحترفين وعبدالله الكنزي مقرراً .

و اطلع الفريق على آخر التطورات الخاصة بالشأن الرياضي وتوقف النشاط الكروي و الدور الذي يقوم به الاتحاد الدولي " الفيفا" من خلال تشكيل فريق عمل مهمته وضع التصورات والسيناريوهات والتوصيات التي تُصدر للاتحادات الوطنية الأعضاء للعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

ويقوم فريق العمل خلال فترة انتظار قرارات "الفيفا" بإتخاذ اجراءات استباقية مواكبة للوضع الصحي ومتغيراته وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة وإطلاع الأندية على هذه الإجراءات.

و وضع فريق العمل عدداً من التصورات بشأن عقود اللاعبين بمختلف الفئات / المواطنين – الأجانب – المقيمين و المواليد / بالتنسيق مع لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة فيما تمت إحالة ملف دوري الخليج العربي لمجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، ومسابقتي كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى للجنة المسابقات باتحاد كرة القدم .

و تم تشكيل فريق عمل من إدارتي المسابقات والمنتخبات الوطنية لدى الاتحاد وإلإدارة الفنية لدى رابطة المحترفين لوضع تصور لأجندة المرحلة المقبلة بما يتوافق مع روزنامة الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم واستحقاقات المنتخبات الوطنية.

وجرى خلال الاجتماع أيضا مناقشة فترة القيد والتسجيل للموسم الجديد وتم تكليف لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بتحديد الفترة بالتنسيق مع فريق العمل الخاص بالإدارات المعنية على أن يتم رفع التصورات كافة إلى مجلس إدارتي اتحاد كرة القدم و رابطة المحترفين للإطلاع والاعتماد .