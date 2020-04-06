20 ثانية تكفي لغسل اليدين ومشاهدة أهداف ليوناردو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

واصل شباب الأهلي نشر فيديوهات توعية ضمن الإجراءات الضرورية للحماية من فيروس كورونا، وفي الوقت نفسها، ربطها بأحداث ومواقف مهمة في مسيرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الجاري.

وفي آخر تغريدات شباب الأهلي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قام بنشر أهداف البرازيلي ليوناردو لاعب الفريق الأول، خلال الموسم الحالي، وكتب في التغريدة: "أحد أهم تدابير الوقاية الأساسية ضد فيروس كورونا، يتمثل بغسل اليدين بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، كافية لمشاهدة أهداف لاعبنا ليوناردو، وكافية لغسل يديك لحماية نفسك من فيروس كورونا".

والجدير بالذكر، أن ليوناردو، سافر إلى البرازيل فور الإعلان عن توقف النشاط الرياضي في الدولة، وظهر في لقطات عبر حسابه الشخصي في "انستغرام"، لكيفية قضاء الأيام الحالية بدون ممارسة كرة القدم.