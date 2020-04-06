اتحاد الكرة ينهي عقد مدرب الأبيض يوفانوفيتش

أنهى اتحاد كرة القدم عقد مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إيفان يوفانوفيتش، وتم توجيه الشكر له ولفريق عمله على الفترة الماضية التي تولوا فيها المسؤولية، متمنين للمدرب التوفيق في خطواته المستقبلية.

وقال اتحاد الكرة في بيان له أن القرار جاء بناء على توصية من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات.

وكان يوفانوفيتش قد تولى مهام تدريب المنتخب الوطني في أواخر ديسمبر الماضي في عقد لمدة 6 أشهر لقيادة الأبيض خلال مبارياته المقبلة في التصفيات الاسيوية المشتركة للتأهل إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، والتي كان من المقرر أن تقام في مارس الماضي قبل أن يقوم الاتحاد الدولي بتأجيلها إلى وقت لاحق سيحدد عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا.