مسافي ينهي عُقود الأجانب الأربعة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي استيفاء ناديه لكامل مستحقات المحترفين الأجانب وكذلك المقيمين بالنادي، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النادي، وبعد اتفاق جميع الأعضاء قرر إنهاء عُقود المحترفين والمقيمين وهم الايفواريان إبراهيما دياكيتي وكوفي ميشاك، إلى جانب اثنين من المقيمين هما المصري إبراهيم مرسي، والإيطالي غبرائيل سانتيني، ومنحهم رواتب شهري مارس وأبريل إلى جانب دفع كامل مستحقاتهم في انتظار عودة الرحلات الجوية، لكي يغادروا إلى أوطانهم في ظل تفشي فيروس «كورونا» الحالي، الذي أوقف الدوريات العالمية وشل الحياة بأكملها في معظم أقطار العالم، وأشار المحرزي في تصريح لـ«البيان الرياضي» إلى أن النادي وحال قرر اتحاد كرة القدم استكمال الموسم الكروي الحالي 2019-2020 فسيكون الاعتماد على اللاعبين المواطنين المتواجدين حالياً، الذين يقومون بالتدريبات عن بعد أسوة ببقية الأندية.

وأعرب المحرزي عن أمله في كيف يتم القضاء على فيروس «كورونا» الذي أدخل دول العالم قاطبة في تجربة لم تمر بمثلها من قبل مشيداً في الوقت نفسه بالترتيبات والاحترازات وحملات التوعية والتعقيم، التي قامت بها الدولة، ونتمنى أن يكون هناك التزام أكبر من جانبنا بضرورة البقاء في المنزل لأطول فترة ممكنة، وعدم مغادرة البيت إلا للضرورة القصوى مع تطبيق حملة «خلك بالبيت».

إشادة

وأشاد المحرزي بمبادرة صحيفة «البيان» عبر زاوية «البيان في الميدان» في البيان الرياضي، والتي استعرضت ملعب مسافي ومقار النادي، مؤكداً أنها آتت أُكلها، موجهاً الشكر في الوقت ذاته لوزارة الأشغال العامة، والتي تكفلت بـ 1000 كرسي بالملعب الرئيسي، يتم توزيعها على مساحات ملعب مسافي، إلى جانب رصف الطرق الداخلية للنادي بطوب حراري «إنترلوك»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لاقت استحساناً وترحاباً من قبل أهالي مسافي وستحفز اللاعبين بالتأكيد إلى بذل قصارى جهدهم في قادم المواسم من أجل أن يتأهل الفريق إلى مصاف دوري الخليج العربي.

وأشاد المحرزي في ختام حديثه بالمدرب الشاب جمال الحساني المدير الفني للفريق الأول، والذي أحدث تطوراً ملموساً في أداء مسافي.