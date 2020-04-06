حسين سهيل: الصورة غير واضحة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أكد حسين سهيل مدير فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة أن الصورة غير واضحة بشأن المعسكرات الإعدادية للفرق، والتي تبدأ من منتصف يوليو وحتى أغسطس استعداداً للموسم الجديد، وفي ظل الواقع وإعلان العالم الحرب على «كورونا»، فيجب أولاً القضاء عليه، بعدها تتضح الصورة الخاصة بالمعسكرات وتحديد الوجهات.

ويرى مدير فريق الكرة بنادي الجزيرة إنه في حال لم يتم القضاء على الفيروس قبل شهر يوليو المقبل، فإنه من الصعب إقامة معسكرات إعدادية في دول أوروبية، أو خليجية، أو حتى عربية، والأندية ستضطر إلى قبول خيار البقاء داخل الدولة وإقامة معسكراتها داخلياً، حرصاً على سلامة اللاعبين والمجتمع.