معسكرات الصيف.. ضحية أخرى لـ«كورونا»

المصدر: دبي - علي شدهان

اعتادت غالبية أندية كرة القدم في العالم، ومنها فرق الإمارات، على الإعلان المبكر لأماكن ومواعيد معسكراتها الصيفية الخارجية، التي تقيمها استعداداً للموسم التالي، إلا في هذه الفترة التي سجلت غياباً شبه تام للإعلان عن تلك المعسكرات (أمكنة ومواعيد)، وذلك بسبب الانتشار العالمي لـفيروس «كورونا»، الذي جعل من معسكرات الأندية في الصيف، ضحية أخرى ضمن سلسة ضحاياه في عالم «الساحرة المستديرة» محلياً وخارجياً، وطوال مواسم سابقة عدة، درجت فرق الإمارات لكرة القدم على إقامة معسكراتها الصيفية في أوروبا، خصوصاً في ألمانيا والنمسا والتشيك وسلوفينيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا، وغالباً ما تعلن عن أمكنة ومواعيد تلك المعسكرات قبل أشهر، وفي مثل هذه الأيام تحديداً.

دلالة

ونتيجة لانتشار «كورونا»، لم نعد نسمع عن ذلك الإعلان، (أمكنة ومواعيد)، حتى شكل ذلك الغياب دلالة قوية على أن المعسكرات الصيفية للأندية باتت ضحية أخرى من ضحايا الوباء إلى جانب ضحاياه، والمتمثل في توقف المباريات، واقتصار التدريبات على المنزل، واللعب بدون جمهور، وتخفيض رواتب اللاعبين، وإعادة جدولة البطولات، وغيرها من الجوانب، التي قفزت بتأثيراتها السلبية، إلى سطح كرة القدم في العالم، نتيجة «كورونا»، ونظراً للانتشار الواسع النطاق للوباء في أوروبا، فإن القارة «العجوز» لم تعد الوجهة المفضلة لفرق الإمارات في إقامة معسكراتها الصيفية، على خلاف ما كانت عليه الصورة في الكثير من المواسم السابقة، ما يجعل كفة إقامة تلك المعسكرات الصيفية تميل وبدرجة كبيرة إلى الخيار المحلي، ليكون بديلاً متاحاً في حال مواصلة جائحة «كورونا» انتشارها في العالم لا سيما في أوروبا.

غموض

وشدد نجم محمد وكيل اللاعبين الدولي المعروف، مدير شركة «هاتريك» للتعهدات الرياضية على أن الصورة في مجمل تفاصيل كرة القدم في العالم، يشوبها الكثير من الغموض إلى حد كبير جداً، ومنها ما يتعلق بالمعسكرات الصيفية لفرق الأندية، منوها إلى أنه لا يملك تصورا كافيا لما سيكون عليه الغد في مجمل مشهد كرة القدم في العالم، ومنه ما يتعلق بالمعسكرات الصيفية نتيجة الانتشار المتصاعد لفيروس «كورونا» في مختلف أرجاء العالم، وتحديدا في أوروبا، وأكد أن غالبية فرق أندية الإمارات، اعتادت وخلال مواسم سابقة عدة على الإعلان المبكر عن مكان ومواعيد معسكراتها الصيفية، التي غالباً ما تكون في أوروبا لجودة الطقس هناك، ولتوفر متطلبات الإعداد والتحضير من ساحات وملاعب وفنادق ومواصلات واتصالات وغيرها من المستلزمات المعروفة في هذا الجانب الحيوي.

وقف تنفيذ

وكشف نجم محمد النقاب عنه أنه وقبل ظهور فيروس «كورونا»، أبرم عقوداً مع العديد من فرق الإمارات لإقامة معسكراتها الصيفية في أوروبا، وتم الاتفاق مع إدارات فنادق في القارة «العجوز»، منوهاً بأن تنفيذ بنود تلك العقود متوقف حالياً، نتيجة انتشار «كوفيد 19»، وعدم معرفة ما ستؤول إليه الأمور، في جوانب كثيرة من كرة القدم في العالم، ومنها ما يختص بمعسكرات الأندية في الصيف.