يوسف عبدالعزيز: الإعداد الداخلي صعب

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أكد يوسف عبدالعزيز إداري فريق 19 عاماً بنادي الجزيرة أن مقترح اتجاه أنديتنا إلى إقامة معسكرات داخلية، بديلاً عن اختياره معسكرات أوروبا أو بعض البلدان العربية، كما اعتادت سابقاً أمر بالغ الصعوبة، وقال: الموقف غير واضح تماماً بالنسبة للدول الأوروبية، التي تعاني من تفشي فيروس «كورونا»، وتوقيت معسكرات أنديتنا لابد أن يتماشى مع توقيت الدول الأوروبية في حال معاودة النشاط الرياضي، حيث إنه مسموح بإقامة معسكرات خلال شهري يوليو وأغسطس، وحتى لو أتيح ذلك فإن الدوريات الأوروبية ستنطلق، وستعاني أنديتنا من وجود فرق لخوض المباريات الودية، والتي تعتبر العامل الرئيس في إقامة التحضيرات، ومن الممكن تحويل الوجهة إلى بعض البلدان العربية، التي تمتاز بطقسها المعتدل.