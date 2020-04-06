«مهارتك - مساهمتك» تستقطب النجوم

المصدر: (أبوظبي- محمد محسن)

يواصل نجوم دورينا دعم مبادرة «مهارتك- مساهمتك» التي أطلقتها رابطة المحترفين، وتهدف إلى دعم «صندوق الإمارات وطن الإنسانية»، وتتبرع الرابطة عن كل فيديو يتم مشاركته من جانب نجوم دورينا بمبلغ مالي لدعم الصندوق، ويقوم اللاعبون بمشاركة فيديوهات تقدم محتوى مهارياً عن كيفية التحكم في الكرة. ويشارك في المبادرة نخبة النجوم ومنهم علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، سلطان الغافري، إسماعيل مطر، وأبو بكر تراولي، بندر الأحبابي، بالإضافة إلى بعض النجوم القدامى أمثال يوسف عبد العزيز، ومحمد العنزي، وزبير بيه المحلل الفني.