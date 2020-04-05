5 نصائح لتجنب الإصابات خلال "الحجر الصحي"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قدم دكتور ممدوح مصباح طبيب نادي الوصل 5 نصائح للاعبين اثناء فترة الحجر الصحي للحفاظ على سلامتهم ولياقتهم البدنية وتجنب الإصابات العضلية، مشدداًعلى ضرورة الابتعاد عن السلوك غير صحي مثل السهر والالتزام بعدد ساعات النوم خلال الليل.



وأوضح دكتور ممدوح مصباح أن الفترة الحالية استثنائية لم يمر بها اللاعبون من قبل وتحتاج إلى التزام تام بجملة من القواعد الصحية التي تعكس العقلية الاحترافية الحقيقية للاعبين، مؤكدا أنه بقدر تطبيق اللاعب واحترامه للارشادات والتعليمات بقدر ما ينجح في الحفاظ على لياقته البدنية طيلة الحجر الصحي.



1-ممارسة النشاط البدني بشكل يومي عبر تدريبات رياضية بسيطة وتجنب التدريبات القوية التي قد تتسب في إصابات عضلية، واختيار التوقيت المناسب للقيام بالتدريبات في الصباح وبعد العصر وهي نفس التواقيت التي اعتاد عليها اللاعبون في تدريباتهم الجماعية في النادي، مع تمكين الجسم من فترات الراحة المطلوبة وتجنب الإرهاق.



2- الالتزام بتناول الغذاء الصحي، يجب تناول مجموعة متنوعة من الكربوهيدرات والبروتينات لتغذية الجسم، واتباع نظام غذائي صحي قليل الدسم يحتوي على توازن بين الكربوهيدرات والبروتينات، والإهتمام بأكل الخضروات والفواكه والأبتعاد تماما عن الوجبات الجاهزة السريعة لما فيها من دهون ومكونات غير صحية تؤثر سلبا على اللاعبين والإكثار من شرب السوائل (الماء) وتجنب المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.



3- الحفاظ على الوزن ومراقبته باستمرار ، بعدم استهلاك سعيرات حرارية أكثر من المطلوب خلال اليوم ووفقا لاحتياجات اللاعب البدنية.



4-تجنب السهر والالتزام بالنوم لمدة 8 ساعات خلال الليل ( لا يمكن تعويض النوم خلال الليل بالنوم خلال اليوم) والحفاظ على مواعيد الأكل.



5-تجنب الضغوط النفسية، حيث يؤثر الشعور بالقلق على النواحي الفيسيولوجية لجسم اللاعب، ويسبب زيادة في عدد ضربات القلب وزيادة نسبة السكر في الدم وانخفاض الجهاز المناعي.