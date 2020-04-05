مهند العنزي: أتوقع إلغاء دوري الخليج العربي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

توجه مهند العنزي، مدافع نادي العين، بالشكر للقيادة الرشيدة التي ظلت ومنذ اليوم الأول لظهور أزمة كورونا تبذل الجهود الحثيثة والمستمرة في مواجهة خطر تفشي المرض حرصا على سلامة انسان الامارات من مواطنين ومقيمين، من خطر فيروس كورونا المستجد، وجدد خلال مقطع فيديو خص به (البيان الرياضي)، التزامه بالبقاء في المنزل في اطار مبادرتي ( ملتزمون يا وطن.. خلك في البيت).

داعيا الجميع للتقيد بتوجيهات المسؤولين ومساعدة الدولة في الحد من انتشار الفيروس بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والحرص في الوقت نفسه على متابعة التدريبات المنزلية للمحافظة على صحة البدن وعدم زيادة الوزن.

وتوقع العنزي أن يتم إلغاء بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم هذا الموسم بسبب أزمة كرورنا التي يعاني منها كل العالم، مؤكداً أنه القرار الأمثل في ظل هذه الظروف الصعبة.