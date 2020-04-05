أبيدال يدعم حملة " خلك نشيط، وخلك سليم"

المصدر: دبي-البيان الرياضي

إنضم الفرنسي أريك أبيدال النجم السابق لمنتخب بلاده و أندية برشلونة وموناكو وليون، والمدير الرياضي الحالي لنادي برشلونة ، إلى مبادرة " خلك نشيط، وخلك سليم" التي أطلقها مجلس دبي الرياضي للتدريب في المنزل.

وأرسل ابيدال رسالة إلى متابعيه وإلى كل من يعيش في دولة الإمارات يدعوهم فيها للبقاء والتدريب في المنزل.

وشارك 5 نجوم عالميين في دعم حملة مجلس دبي الرياضي حتى الآن هم البرتغالي لويس فيغو أفضل لاعب في العالم وبطل أوروبا سابقا ونجم وقائد منتخب البرتغال وريال مدريد وبرشلونة وانتر ميلان السابق، والمدافع الأسطوري روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل بطل العالم ونادي ريال مدريد بطل أوروبا سابقا، والفرنسي نيكولا أنيلكا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سابقا، ومواطنه مايكل سيلفيستر النجم السابق لمنتخب الديوك، وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وانتر ميلان الإيطالي وأخيرا أبيدال.

وتحقق مبادرة "خلك نشيط، خلك سليم" انتشارا كبيرا ووصلت إلى ملايين الأشخاص حول العالم.