راشد بن عبود: مطلوب الإسراع في تحديد سيناريوهات الموسم الكروي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

طالب راشد بن عبود المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة، اتحاد الكرة ورابطة المحترفين بضرورة الإسراع في تحديد سيناريوهات الموسم الكروي الحالي2019-2020، وذلك قبيل دخول أشهر الصيف والتي يكون فيها من الصعوبة بمكان إقامة المباريات بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العاليتين.

كما توقع بن عبود في تصريح «للبيان الرياضي» صعوبة استكمال الموسم الحالي خلال شهر أبريل الجاري أو في مايو القادم خصوصاً وأن فيروس «كورونا»، الذي ضرب معظم دول العالم وشل الحياة بأكملها ربما يستمر تأثيره إلى يوليو المقبل.

وأكد بن عبود إلى أن إدارة الطوارئ والأزمات هي المُناط بها رسم المستقبل في ظل استمرار فيروس كورونا وقال كل المؤشرات تدل على ضرورة إلغاء الدوريات المحلية «المحترفين، الهواة، الثانية» أسوة بالمراحل السنية والتفكير في الموسم القادم من الآن، لافتاً إلى أن المصلحة الحالية تنصب كلها في إلغاء الموسم.

التدريبات المنزلية

وتطرق المدير التنفيذي لدبا الفجيرة للتمارين والتدريبات التي يقوم بها اللاعبون حالياً في المنازل والتي بالتأكيد لن تتعدى فوائدها سوى عمليات الإحماء وفك العضلات وأُشير هنا إلى أن هذه التمارين لن تفيد في شيء في ظل توقف المسابقات حالياً وحال تم الاتفاق على استكمال الموسم الكروي سيواجه اللاعبون صعوبات جمة لكي يستعيدوا معدلات اللياقة التي تتيح لهم خوض المباريات بعد فترة التوقف الطويلة التي تستدعي إجراء استعدادات جديدة ومعسكرات كتلك التي تحدث قبيل انطلاقة كل موسم مع العلم بأن الأحداث الحالية هي أشبه بنهاية الموسم الرياضي التي تحدث في كل عام ويجب على اللاعبين البدء من الصفر، وحول ما أشيع حول تكملة الموسم الحالي خلال سبتمبر المقبل، وهو موعد توقيت بدء الموسم الجديد، رفض بن عبود هذا المقترح، مشيراً إلى انتقال عدد من اللاعبين إلى أندية أخرى، إلى جانب انتهاء عقود عدد كبير من اللاعبين.