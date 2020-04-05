خطة إنقاذ الموسم مبادرة من أندية دبي لعبور «كورونا»

المصدر: دبي- العوضي النمر

تتقدم أندية دبي، بمذكرة موحدة إلى اتحاد الكرة اليوم، تشمل مقترحات لإنقاذ الموسم الحالي، عقب تعليق المسابقات المحلية حتى منتصف الشهر الجاري، في إطار الإجراءات الاحترازية للتغلب على انتشار فيروس «كورونا»، وتتضمن المذكرة الموحدة، التي نجح «البيان الرياضي» في التعرف إلى تفاصيلها، رغم سياج السرية المفروض عليها، رؤية متكاملة، تتضمن 7 مقترحات لعبور أزمة توقف البطولات المختلفة، وعقدت الأندية الاجتماع التنسيقي «عن بعد»، خلال الساعات الماضية، من أجل تنسيق المواقف، وتوحيد الرؤى في ما بينها، بشأن مسابقات الموسم، وتقديم الحلول والمقترحات التي تخدم الصالح العام، خلال الفترة الصعبة الحالية.

ويتضمن المقترح الأول، استكمال الجولات المتبقية من دوري الخليج العربي، خلال شهر مايو المقبل وبداية يونيو، لو سمحت الظروف الصحية والجهات المعنية. والثاني: ترحيل استكمال المباريات إلى بداية الموسم الجديد، وتحديداً، اعتباراً من منتصف أغسطس، لتحديد البطل والفرق التي ستهبط والصاعدين من دوري الدرجة الأولى. والثالث: صدور قرار من اتحاد الكرة بتمديد عقود اللاعبين والأجهزة الفنية، إلى حين الانتهاء من البطولات في حال استكمالها. والرابع: تحديد مواعيد جديدة لفتح باب القيد الصيفي، يتواكب مع مستجدات المرحلة، ووفقاً للقرار الخاص بموعد الموسم الجديد.

والخامس: دراسة إلغاء بطولة كأس الخليج العربي، لتوفير مزيد من الوقت للدوري الجديد.

وأوصت المذكرة في المقترح السادس، بإصدار اتحاد الكرة قراراً، وبالاتفاق مع كافة الأندية، بتخفيض عقود اللاعبين والأجهزة الفنية، بما قيمته 30 % من إجمالي العقود، من أجل المساهمة في دعم الأندية خلال تلك الفترة الصعبة التي تمر بها، حيث تتكبد دفع مرتبات باهظة، والتزام بالعقود، رغم توقف النشاط، سواء المنافسات الرسمية أو التدريبات، ما يكبدها خسائر مالية كبيرة.

واتفقت أندية دبي في المقترح السابع، على أنه في حال اضطرار اتحاد الكرة إلى إلغاء مسابقات الموسم، ومن ضمنها الدوري، فإنه يتحتم إعلان فوز شباب الأهلي بالدرع، نظراً لصدارته جولات عديدة، وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه.