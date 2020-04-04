"الشارقة الرياضي" يشيد بتجاوب الأندية في تطبيق الإجراءات الاحترازية

المصدر: وام

أشاد مجلس الشارقة الرياضي بالتجاوب الكبير لأندية الإمارة والاستجابة للتوجيهات من خلال تطبيق العمل عن بعد للأجهزة الإدارية والفنية والمنتسبين واللاعبين والحرص على تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية وتطبيق الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة بالإمارة فيما يتعلق بعمليات التعقيم للأندية وإجراء الفحوصات الطبية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة .

وشرعت أندية الإمارة مباشرة في توجيه المسؤولين في أجهزتها الفنية لوضع خطة متكاملة للإشراف على اللاعبين لعدم إيقاف النشاط الرياضي وبدء ممارسة أنشطتهم المختلفة من المنزل بمتابعة عن بعد من المشرفين والمدربين والتي تشهد نجاحاً كبيراً وقبولاً واسعاً وحماسياً تأكيداً لوقفة الجميع في الإمارة مع الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذ في الدولة.

وأثنى الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على المبادرات والأنشطة الإبداعية والابتكارية التي أطلقتها الأندية تماشياً مع العمل عن بعد مع تفاعل أندية في تنشيط المجال الرياضي بطريقة جديدة لم نعهدها سابقا وهذا نتاج ترجمة لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ودعمهما المستمر للرياضة والرياضيين وتهيئة البيئة الصحية المستدامة مما ساهم في الالتزام باستمرار العمل وزيادة الانتاجية في ظل الظروف الراهنة ".

وأعرب عن شكر مجلس الشارقة الرياضي للجميع على هذا التفاعل وكل ما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة مع الحفاظ على رفع النشاط البدني من خلال التدريبات عن بعد والالتزام في المنازل حتى تزول هذه الغمة وتعود جميع الأنشطة الرياضية,

مثمنا حرص الأندية على تطبيق الإرشادات الصحية من خلال نشر الرسائل التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي بطرق ابتكارية مميزة وعمل الفحوصات الطبية للعاملين والموظفين وتعقيم الأندية والمباني والخدمات التابعة لها ضمن الإجراءات الاحترازية حتى موعد العودة من جديد لممارسة النشاط الرياضي بشكل عادي، حيث نعتبر الأندية شركاء للمجلس في تنفيذ خططها المختلفة للوصول إلى الغايات المنشودة وتسجيل الإنجازات والنجاحات المختلفة.

ودعا الشيخ صقر القاسمي الجميع في أندية الإمارة من أعضاء مجالس إدارات وموظفين وعاملين ولاعبين إلى التكاتف والتعاون والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات الرسمية وعدم الخروج والاختلاط إلا في الحالات الخاصة المعلن عنها من الجهات المختصة والتنسيق مع ما يلزم إذا تطلب الأمر حتى انحسار هذا الفيروس وعودة الحياة الطبيعية والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في تنفيذ وتطبيق المبادرات المميزة.

من جهة أخرى، أكد الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ التوجيهات والإرشادات، متوجها بالشكر للقيادة الرشيدة التي تسخر كل الإمكانيات حيث يعمل الجميع يدا بيد من أجل تحقيق أعلى معايير السلامة، كما شكر الكوادر الطبية التي تعد خط الدفاع الأول .

وأشاد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بقرارات مجلس الشارقة الرياضي والتي لاقت تجاوباً من النادي من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واعتماد العمل والتدريب عن بعد عبر منظومة تسهل تواصل المدربين مع اللاعبين وإلغاء كافة الأنشطة والتوجه بعمل البطولات المفتوحة كذلك عن بعد.

وثمن علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية توجيهات المجلس فيما يخص اتباع الإجراءات الاحترازية وتطبيق برامج الرياضة عن بعد في إطار الحرص على سلامة كل العاملين والمنتسبين للأندية المختلفة بالإمارة .

كما أثنى الدكتور طارق بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين على قرارات المجلس في هذا الصدد والتي تكفل حماية وسلامة اللاعبين والعاملين بالهيئات الرياضية بالإمارة دون الإخلال بالإلتزامات المهنية .

بدوره أشاد محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي بدور المجلس الكبير للحفاظ على الكادر الإداري والفني واللاعبين ومنتسبي الأندية بإصدار التوجيهات التي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية .

ولفت جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي إلى أنه وبحسب إجراءات وتوجيهات المجلس فقد وجه النادي اللاعبين في مختلف الأنشطة بالالتزام بالتدريبات المنزلية ترجمة لهذه التوجيهات وتوجيهات الجهات المختصة في الدولة وحرصا على تعزيز التدابير الإحترازية والوقائية والحفاظ على لياقة اللاعبين باستمرار التدريبات اليومية.

كما ثمن حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح الثقافي الرياضي قرارات المجلس التي تأتي في إطار الحرص على السلامة والصحة العامة .

وأشار الدكتور عبد الرازق بني رشيد رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين إلى أن هدف النادي الأول هو سلامة وصحة اللاعبين والمنتسبين والكوادر الفنية والإدارية لذا تم تصميم برنامج تدريبي للفرق الرياضية والشروع في تنفيذه فورا عبر تطبيق برنامج التدريب المنزلي للحفاظ على القدرات الفنية واللياقة البدنية للحفاظ على المستويات المختلفة حتى انتهاء هذه الأزمة.

كما أشار أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إلى أنه في هذا الصدد تم إطلاق برنامج التدريب عن بعد والذي شهد تفاعلا كبيراً بين مدربي النادي والرياضيين وامتدت المشاهدات لهذه البرامج التدريبية خارج الدولة.

وأشاد إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي بالقرارات الصادرة من الجهات وتبعته التوجيهات المختلفة في إطار الحرص الدائم والمتابعة المستمرة للأندية والموظفين وتعزيز الأهداف المرجوة في ظل هذه الإجراءات الاستثنائية.

وثمن سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي خطوات المجلس خلال هذه الفترة مع توقف النشاط الرياضي، مشيرا إلى الإجراءات الوقائية التي اتخذها النادي تفاعلا مع توجيهات الدولة مع إطلاق نظام التدريب عن بعد حفاظا على المستوى البدني للاعبين.

بالمقابل أعرب سلطان بن محمد معضد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي المدام الثقافي الرياضي عن ثقته بقدرة الأندية والجهات الحكومية على تجاوز هذه الأزمة بفضل التوجيهات السامية لقيادة الدولة، مشيرا إلى التزام النادي بتطبيق معايير العمل عن بعد في كافة الجوانب الرياضية والثقافية وإطلاق ثلاث مبادرات ثقافية.

بدوره أكد علي كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي إتحاد كلباء الرياضي الثقافي أن المجلس على قدر المسؤولية والأمانة والتكليف وخير من يترجم توجيهات القيادة الرشيدة في الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمنتسبين في كافة القطاعات الرياضية وهو ما نفذه بدوره النادي بنظام العمل عن بعد مكتبيا وتقليل ساعات الدوام وتفعيل حصص التدريب المنزلية للاعبين.