مايكل سيلفيستر يدعم حملة «خلك نشيط.. خلك سليم»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تستقطب حملة مجلس دبي الرياضي «خلك نشيط.. خلك سليم»، كل يوم العديد من النجوم حول العالم، وانضم إليها مؤخراً الفرنسي مايكل سيلفيستر النجم السابق لمنتخب الديوك، وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، ليكون رابع نجم عالمي يدعم حملة مجلس دبي الرياضي، بعد البرتغالي لويس فيغو أفضل لاعب في العالم وبطل أوروبا سابقاً ونجم وقائد منتخب البرتغال وريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان السابق، والمدافع الأسطوري روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل بطل العالم ونادي ريال مدريد بطل أوروبا سابقاً، والفرنسي نيكولا أنيلكا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سابقاً، ويشترك كل هؤلاء النجوم الكبار في حبهم لدولة الإمارات، حيث تعودوا على زيارة دبي بشكل خاص منذ سنوات طويلة.

ووصلت مبادرة «خلك نشيط، خلك سليم» إلى أكثر من 22 مليون شخص حول العالم، وساهم نجوم كرة القدم العالمية في الترويج لها.

ودعا مايكل سيلفيستر متابعيه عبر رسالة فيديو للبقاء في المنزل وممارسة النشاط الرياضي ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحفزت مبادرة مجلس دبي الرياضي العديد من أندية اللياقة البدنية والصالات الرياضية على المشاركة من خلال تقديم برامج يومية تبث مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي يتم فيها عرض تدريبات رياضية مختلفة وحصص يوغا ودروس في الفنون القتالية.

ومن أبرز الأندية المشاركة نادي فيتنس فيرست الذي يشارك في المبادرة بأفضل المدربين المحترفين، ويتم عرض برامج البث الحي الخاصة به على قناة مجلس دبي الرياضي في موقع انستغرام يومياً.