«الآسيوي» يشيد بمبادرة «المحترفين»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمبادرة تحدي المهارات في كرة القدم، التي أعلنت عنها رابطة دوري المحترفين ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، وتستمر المبادرة مدة 10 أيام، ويتم من خلالها التبرع لمشروع «وطن الإنسانية» في الإمارات.

وأشاد «الآسيوي» بدور الاتحادات الوطنية في مواجهة انتشار الفيروس مشيراً إلى إطلاق اتحاد بنغلاديش برنامجاً لإطعام الفقراء، بجانب تعاون اتحاد ميانمار، مع وزارة الصحة، لتوفير الإقامة للعائدين إلى البلاد مدة 14 يوماً في فترة الحجر الصحي، بجانب إعلان الاتحاد الكوري الجنوبي تخصيص مقر مركز للتدريب، لعلاج المصابين بالفيروس، وأكد الاتحاد الأسترالي المشاركة مع الهلال الأحمر، لمساعدة المتأثرين بانتشار الفيروس، وعرض اتحاد نيبال استخدام مقره للحجر الصحي.