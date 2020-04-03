نهيان بن زايد: حكمة محمد بن زايد قادت الإمارات لصناعة نموذج متفرّد في مواجهة الأزمة

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بوضع منشآت الأندية الرياضية في إمارة أبوظبي تحت تصرف برنامج (معاً نحن بخير)، الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، انطلاقًا من النهج الوطني والمسؤولية الواجبة لتعزيز صور التضامن والتلاحم المجتمعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).

وقال سموه: إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة تجاوبت مع الأزمة الصحية العالمية وتصدت لتفشي انتشار الفيروس بصناعتها لنموذج متفرد تجسد بحكمة وإنسانية وبأعلى معايير السلامة والصحة والإجراءات الاحترازية الكبيرة في ظل توجيهات واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يقدم كل أنواع الدعم السخي والمبادرات الوطنية التي وضعت نصب أعينها مجتمع الإمارات في المقام الأول والعمل على تأمين سلامة وحماية جميع من يسكن ويعيش على هذه الأرض الطيبة، مبينًا أن رؤية وقيادة سموه الحكيمة قادت الإمارات لتكون جسراً لمناصرة الدول الصديقة والشقيقة، وتقديم لها المساعدات الإنسانية وتخفيف عنها المحنة في الوقت الراهن، امتدادا لنهج عطاء الإمارات الريادي بين الأمم.

وحيا سموه الجهود الوطنية المخلصة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث وعموم القطاع الصحي في الدولة الذين يمثلون خط الدفاع الأول في تحقيق الإدارة المحكمة وتجسيد الخطط المميزة للتصدي والحد من تفشي انتشار فيروس كورونا.

وأكمل سموه: نفخر بدعم برنامج (معاً نحن بخير)، ونضع كل إمكانيات وخدمات أندية إمارة أبوظبي تحت تصرف الجهات المختصة، ضمن مجموعة من المبادرات والحملات الطموحة لمجلس أبوظبي الرياضي، إيمانا من نهجنا وحرصنا على تقديم أوجه المساندة والتكاتف والتعاضد المجتمعي لمواجهة الأزمة الحالية.

وحث سموه القطاع الرياضي ومارشال الإمارات لدعم برنامج ( معاً نحن بخير ) والعمل على تعزيز مشهد التضامن وتجسيد أبهى صور التلاحم مع القطاعات الوطنية الأخرى من أجل سلامة مجتمع الإمارات.