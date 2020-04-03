راشد بن حمدان يثمن جهود الفرق الطبية في مواجهة كورونا

المصدر: دبي -البيان الرياضي

ثمن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم ، رئيس مجلس ادارة نادي النصر الثقافي الرياضي الجهود التي تبذلها الفرق الطبية في مواجهة الوباء المستجد كوفيد-19 ، مؤكداً سموه دعم نادي النصر لكافة المبادرات الوطنية الرامية للوقاية من الوباء.

إليكم نص الرسالة التقديرية التي وجهها سموه إلى أصحاب المعطف الأبيض والعاملون في القطاع الطبي ..

الأخوة والأخوات ..

الأطباء ، الممرضين ، المسعفين ، وكافة العاملين في الميدان الطبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

يطيب لي أن أتقدم إليكم بالشكر والامتنان على الروح العالية التي اظهرتموها في أداء الواجب والعمل بكل شجاعة وبسالة في مواجهة هذا الوباء المتفشي في العالم .. إن كل الجهود الإنسانية المخلصة التي تبذل من الأجهزة الطبية وقطاع الصحة كان لها عظيم الأثر في نفوس الناس حيث أشعرهم ذلك بالطمأنينة والأمان الصحي.

إن الحس الإنساني الذي غمرتم به المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء لم يكن غريباً على شعبٍ نهل قيم التسامح والمحبة والإخاء من قيادته الرشيدة.

إننا في نادي النصر نولي التدابير الإحترازية الطبية أهمية كبرى ونكن لكل من يرتدي المعطف الأبيض التقدير والاعتزاز ، حيث وجهّنا القائمين على النادي بالتعاون مع الجهات الحكومية المنسقة لاجراءات الوقاية من هذا الوباء ، ووضع كافة الإمكانات المتاحة في نادي النصر لخدمة المبادرات الوطنية ومواجهة هذا الوباء المتفشي عبر إنشاء مركز طبي للفحص داخل النادي.

نحن على يقين بأننا سوف نخرج من هذه الأزمة أكثر قوة متغلبين على هذا الوباء الذي إجتاح العالم، وسنتجاوز هذه المرحلة كما تجاوزنا من قبلها الكثير من المراحل الصعبة بفضل الله وبفضل حكمة قيادتنا ومجهوداتكم المخلصة لنعبر سوياً إلى الأمن والأمان .

دمتم ودام عطاؤكم للإنسانية وللوطن