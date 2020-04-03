حقيقة تجديد عقد حسن زهران في عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أوضح خليفة الجرمن رئيس مجلس ادارة نادي عجمان، أن تجديد التعاقد مع لاعب الفريق حسن زهران لموسم رابع على التوالي تم خلال فترة التنقلات الشتوية الماضية.

مشيراً إلى أن التعاقدات الجديدة أو تجديدها سيتم وفقاً لما تؤول له الامور في الأيام المقبلة، وقال أن زهران من اللاعبين الذين وضعوا بصمتهم مع الفريق من أول موسم.

وكان انتشر خبر نهار الجمعة في بعض المواقع عن تجديد عجمان لعقد اللاعب حسن زهران حتى عام 2021، ولكن ادارة عجمان أكدت ان هذا التجديد لم يكن حديثاً، بل منذ فترة طويلة.

وانتقل حسن زهران لعجمان قبل 3 مواسم من الوصل ولعب قبلها في الظفرة وبني ياس.