الفيفا يثمن مسيرة الإماراتي إبراهيم المنصوري التحكيمة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالشكر والامتنان لحكم الكرة الشاطئية الإماراتي إبراهيم المنصوري، الذي أنهى مسيرته بعد 20 عاماً من النجاح، وأصبح عضواً في لجنة الحكام الإماراتية. 

وقال "الفيفا" في تغريدة عبر حسابه على تويتر: خالص الأمنيات والشكر لحكم الكرة الشاطئية إبراهيم المنصوري، الذي أنهى مسيرته بعد 20 عاما من النجاح وأصبح عضواً في لجنة الحكام الإماراتية.

وعلق إبراهيم المنصوري، بقوله: "أشعر بسعادة كبيرة للمهمة التي توليتها طوال هذه السنوات، وفخور بكوني الحكم الإماراتي والعربي الوحيد، الذي شارك في أربع بطولات كأس العالم".

كلمات دالة:
  • فيفا ،
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  • الكرة الشاطئية،
  • كرة القدم
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