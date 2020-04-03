عرضان لأروابارينا من أندية دورينا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تلقى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي والوصل السابق، عروضاً جادة من عدة أندية، لتولي تدريبها بداية من الموسم المقبل، ومن ضمنها عرضان من أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم. ويؤجل أروابارينا، اتخاذ القرار، نظراً لتوفر الوقت المناسب للتفكير، في ظل انتظار معرفة مصير الموسم الحالي، وانتهاء أزمة فيروس «كورونا» في العالم.

وكان أروابارينا نجح في الوصول مع الوصل إلى نهائي كأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، في الموسم قبل الماضي، وبالفوز بالبطولتين مع شباب الأهلي في الموسم الماضي. ولكنه خسر الكأسين مع شباب الأهلي هذا الموسم، إلى جانب خسارة كأس سوبر الخليج العربي في بداية الموسم، لتصدر إدارة شباب الأهلي، قراراً بإقالته، رغم صدارة الفريق لترتيب الدوري.