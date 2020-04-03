قضية الرواتب.. 3 مقترحات من الأندية

المصدر: دبي- العوضي النمر

تترقب الأندية الاجتماع المهم مع لجنة أوضاع اللاعبين باتحاد الكرة، المقرر الاثنين المقبل «عن بعد»، من أجل الوقوف على مستقبل عقود ورواتب اللاعبين خلال الفترة الحالية، على ضوء توقف النشاط الكروي، في خطوة احترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وستطرح الأندية خلال الاجتماع الذي يترأسه هشام الزرعوني رئيس اللجنة، ويحضره المديرون التنفيذيون للأندية، 3 مقترحات، للتخفيف من معاناة الأندية، على ضوء دفع رواتب عالية، والتزامات مالية متعددة، ترهق ميزانيتها خلال الفترة الحالية، الأول: تخفيض عقود اللاعبين والمدربين، بما يتراوح ما بين 25 % و40 % من رواتبهم، خلال فترة تعليق النشاط، من أجل خلق توازن مالي في الأندية، والثاني: تمديد العقود التي تنتهي يونيو المقبل لفترة إضافية، لتمكين الأندية من الاستعانة بكافة لاعبيها، في حال تم استكمال الدوري، والثالث: تعديل فترات التسجيل، في إطار التأثير السلبي المتوقع لتأجيل المنافسات في عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وينتظر اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة، صدور بيان من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في هذا الموضوع، يوضح فيه كيفية التعامل مع عقود اللاعبين والأجهزة الفنية خلال تلك الأزمة الاستثنائية، حيث يواصل الاتحاد الدولي مشاوراته مع الاتحادات القارية، وعدد من مستشاريه القانونيين، لوضع آلية سليمة، تحدد العلاقة بين الأندية ومختلف الأطراف المتعاقدين معها، وعلى ضوء ما سيسفر عنه بيان «فيفا»، ستقوم الاتحادات باتخاذ الإجراءات القانونية التي تنظم العلاقة بين الأندية ولاعبيها وأجهزتها الفنية.