كلباء يلجأ لـ«الاستئناف» و«التمييز»

المصدر: كلباء - محمد فضل

أكد علي حسين كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء، تصميم ناديه على تصعيد قضية مباراتهم مع بني ياس في الدوري لأبعد مدى، مشيراً إلى أن الخُطوة المقبلة هي رفع القضية للجنة الاستئناف ثم محكمة التمييز، معرباً عن أمله في إعادة الحق إلى أصحابه من خلال إعادة المباراة، والتي تعرض فيها فريق كلباء إلى ظلم كبير من قبل الحكم وحكام تمنية الفيديو «فار».

وأشار كانو إلى أن باب اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» يظل متاحاً وقال: نأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة وثقتنا كبيرة في أعضاء لجنة الاستئناف ومحكمة التمييز بإعادة حق «النمور» كلباء، وإعادة المباراة.