الطويل: فكرة إلغاء الدوري يجب أن تكون مستبعدة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

جدد خليل الطويل المشرف العام على فريق الإمارات تأييد ناديهم لاستئناف الدوري متى ما أنتفت الأسباب التي أدت الى تأجيله والمتعلقة بتفشي وباء "كورونا".

مشيراً الى أن فكرة الالغاء يجب أن تكون مستبعدة ومرفوضة في هذا الوقت خصوصاً بعد الجهد الكبير الذي بذلته الأندية والمبالغ التي دفعت على اللاعبين سواء في دوري الخليج العربي أو في دوري الدرجة الاولى وكذلك دوري الثانية.

وأشار الطويل إلى أن معظم الدوريات من حولنا أو كبريات الدوريات العالمية كالبريمرليغ او الدوري الاسباني أو الايطالي الاكثر تضرراً من وباء كورونا لم يتم الغائه، ووصف الطويل المطالبين بإلغاء المسابقات أو ايقاف الدوري بانهم مستفيدين من ذلك لكن وضعيتهم اذا كانت افضل في كل مسابقة فستكون اولى مطالبهم ضرورة الابقاء على الدوريات وذلك بعد القضاء على مرض "كورونا".

وألمح الطويل خلال تصريحه "للبيان الرياضي" إلى أن فريق الإمارات متصدر دوري الهواة بات على بعد اقل من ثلاث نقاط لضمان البطاقة الاولى، واذا قدر له الفوز في المباراة المقبلة أمام الذيد فسيضمن تتويجه رسمياً بدرع الدرجة الأولى دون انتظار باقي الجولات الأربعة متبقية من عمر المسابقة.

وذكر الطويل بأنهم في إدارة نادي الإمارات يقفون مع كل قرار من شأنه المصلحة العامة والذي تراه الجهات المعنية بانه مناسباً معرباً عن أمله في أن تزول الأسباب التي أدت إلى إيقاف كافة الأنشطة الرياضية في العالم.



"كونفرانس" عن بعد

وفيما يتعلق بتمارين فريقه خلال الفترة الحالية قال الطويل: لاعبو الصقور يواصلون تمارينهم بصورة يومية عن بعد ويقوم مدرب اللياقة بالتواصل معهم عبر الفيديو ويوم أمس كان هناك " فيديو كوانفرانس " ضم 30 فرداً غالبيتهم من اللاعبين فضلاً عن تواجد عدد من قيادات وإدارة النادي والجهاز الفني حيث تمت مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالتمارين إلى جانب النظام الغذائي وكيفية قضاء يومهم وذلك للحفاظ على أوزانهم.

وأكد الطويل في ختام حديثه أنهم في نادي الإمارات ملتزمون بتطبيق حملة "خلك بالبيت " الداعية إلى ضرورة البقاء في المنزل.