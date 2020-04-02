الأسطورة روبرتو كارلوس ينضم لمبادرة "خلك نشيط وخلك سليم"

المصدر: دبي- البيان الرياضي

انضم المدافع الأسطوري روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل بطل العالم ونادي ريال مدريد بطل أوروبا سابقا إلى مبادرة مجلس دبي الرياضي للتدريب في المنزل " خلك نشيط، وخلك سليم"، ووجه رسالة إلى كل من يعيش في دولة الإمارات حيث حث جميع أفراد المجتمع في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بأن يحموا أنفسهم بالبقاء في المنزل وأن يحافظوا صحتهم ولياقتهم بأمان.

وواصل التفاعل مع مبادرة مجلس دبي الرياضي للتدريب من المنزل "خلك نشيط، وخلك سليم" حيث بلغ الملايين من داخل وخارج الدولة من الأفراد والمؤسسات ومراكز التدريب.

ووصل عدد الفيديوهات والصور التي نشرها المشاركون في المبادرة إلى أكثر من 5200 مشاركة سجلوا خلالها تدريباتهم المنزلية المتنوعة مستخدمين الأدوات المنزلية البسيطة لأداء التمرينات، لتصل المبادرة إلى أكثر من 21.8 مليون شخص حول العالم.

مشاركة

وتأتي مشاركة نجوم الكرة العالمية في حملة الترويج إيمانا منهم بأهمية المبادرة التي تساهم في المحافظة على سلامة وصحة ولياقة أفراد المجتمع وتدعم جهود مكافحة وباء فيروس كورونا باعتبار أن النشاط والرياضة تساهم إلى جانب الوقاية وتجنب الاختلاط مع المصابين، في المحافظة على المجتمع كله.

وتقدم النجوم المشاركين في الحملة، البرتغالي لويس فيغو أفضل لاعب في العالم وبطل أوروبا سابقا ونجم وقائد منتخب البرتغال وريال مدريد وبرشلونة وانتر ميلان السابق، والفرنسي نيكولا أنيلكا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سابقا، الذين يرتبطون بعلاقة صداقة ومحبة مع دولة الإمارات و يتوافدون باستمرار على الدولة لقضاء إجازاتهم العائلية فيها كما يزورون الأصدقاء كما يديرون بعض المشاريع، أرسلوا رسائل بالصوت والصورة إلى كل من يعيش في دولة الإمارات من خلال فيديوهات مصورة تم نشرها عبر حسابات التواصل الاجتماعي لمجلس دبي الرياضي وتناقلتها حسابات رسمية عديدة.