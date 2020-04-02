محمد عباس: سلسلة مبادرات من «الكاراتيه»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

شدد الخبير الدولي محمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، مدير الاتحاد العربي، رئيس اللجنة الفنية باتحاد غرب آسيا، عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي، على أن التقيد الصارم بالإجراءات الاحترازية، التي وضعتها الجهات المعنية في الدولة للتصدي لـ«فيروس كورونا»، يمثل التزاماً مجتمعياً راقياً.

وقال عباس إن اتحاد الإمارات للكاراتيه، اتخذ سلسلة من المبادرات، أهمها حماية أبناء أسرة «كاراتيه الإمارات» من «كورونا»، من خلال تجميد بطولات الموسم ، تنفيذاً لطلب اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والالتزام الدقيق بكل التوجيهات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في الدولة.