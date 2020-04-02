النصر يستعد لتدشين مركز لإجراء فحوصات «كورونا»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يستعد نادي النصر بالتعاون مع الجهات الرسمية إقامة مركز لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة وضمن التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

مبادرة

وتأتي مبادرة نادي النصر باستضافة مركز الفحص ضمن المبادرات العديدة التي أطلقتها المؤسسات الرياضية في الدولة على غرار اتحاد كرة القدم الذي قرر وضع المرافق التابعة له في إمارة دبي تحت تصرف الجهات المختصة لمواجهة الفيروس.

برنامج

وكان نادي النصر دعا موظفيه إلى الانضمام لبرنامج «سفراء فيروس كورونا 19» الذي أطلقته جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية تحت عنوان «هيا نكسر سلسلة عدوى كوفيد 19» في إطار حرص النادي على دعم ومساندة جميع أنشطة وبرامج المسؤولية المجتمعية خاصة التي تدعم جهود الدولة في محاربة فيروس «كورونا» المستجد، ورغبة في مشاركة جميع شرائح وفئات المجتمع في هذه المرحلة الهامة لتجاوز التحديات التي تواجهنا جميعاً، وسعياً إلى تزويد جميع الأفراد بالمعلومات الطبية والعلمية الدقيقة التي يتوجب معرفتها في ظل مكافحة وباء «كورونا».