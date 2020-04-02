الشامسي: الغولف «يد واحدة» أمام «كورونا»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

ثمن خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للغولف تجاوب أندية الغولف بالدولة، وعددها 22 نادياً مع كافة التدابير والتوجيهات التي تم إرسالها لهم، وهذا يؤكد التعاون التام والرؤية المشتركة بين الاتحاد والأندية، بتنفيذ توجيهات السلطات الصحية بالدولة .وأوضح الشامسي عن الخطوات التي اتبعها الاتحاد والتي تستهدف بالنهاية الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية بتطبيق «البرنامج الوطني للتعقيم» على أرض الواقع للحد من انتشار فيروس كورونا «»، والتي انطلقت من مجلس إدارة الاتحاد بالعمل عن بعد، ، ومن ثم تأجيل جميع الأنشطة والبطولات بكل أنواعها.

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