الاتحادات والأندية تدعم جهود الحكومة بمكافحة «كورونا»

المصدر: دبي - العوضي النمر، الفجيرة - محمد فضل، أبوظبي - محمد محسن

أظهرت الأزمة العالمية لفيروس «كورونا»، مدى تماسك الجبهة الداخلية للإمارات، وتكاتف أعضائها، ودعمهم الكبير لكل جهود الحكومة الرشيدة الساعية للحد من انتشار هذا الوباء، وكان للرياضة نصيب كبير من التماسك والدعم وتنفيذ العديد من المبادرات، التي تتصدى لهذا الفيروس.

ومنذ بداية أزمة «كورونا» تتوالى المبادرات الاجتماعية من الاتحادات والأندية، «البيان الرياضي» قام بجولة في الاتحادات والأندية الرياضية، من أجل التعرف على مبادراتها الاجتماعية، في تلك المرحلة، والتي تأتي في إطار المحافظة على سلامة أبناء الوطن والمقيمين.

خطوة إيجابية قام بها اتحاد الكرة بوضع المرافق التابعة له في مقره الرئيسي بدبي تحت تصرف الجهات المختصة في دولة الإمارات ، لمواجهة فيروس «كورونا» .

وتشمل المرافق المنطقة الطبية المجهزة بالعيادات المختلفة ومنطقة استقبال وقاعة انتظار وصيدلية وصالة رياضية، تضم أحدث معدات التدريب وفندق الاتحاد الذي يحتوي على 32 غرفة فندقية مجهزة وقاعة اجتماعات كبرى، وأخرى لتناول الوجبات إلى جانب 12 غرفة مؤثثة بسكن الاتحاد.

وقال محمد بن هزام أمين عام اتحاد الكرة: إن الاتحاد قام بمخاطبة الجهات المختصة والمعنية بالتعامل مع الأزمة، مبيناً لها خطوة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، والتي تعتبر دعماً لجهود مؤسسات الدولة في هذا الوقت الذي يحتاج إلى تكاتف الجميع يداً واحدة من أجل مكافحة هذا الفيروس والانتصار عليه، والحفاظ على سلامة الوطن ومواطنيه والمقيمين به.

تميز

ويعتبر اتحاد الإمارات للجوجيتسو، في طليعة الاتحادات، التي شاركت بشكل مميز في حملة التوعية بالبقاء في المنزل، وفق التدابير الاحترازية، التي دشنتها الدولة لمواجهة خطر تفشي وباء «كورونا»، الذي يجتاح العالم، وذلك من خلال تبني حملة تحت عنوان «اِبقَ آمناً وحافظ على لياقتك من منزلك»، بالتنسيق مع بطل المنتخب الوطني للجوجيتسو فيصل الكتبي، وهدفت الحملة التي دشنت منتصف مارس المنتهي إلى حض أفراد المجتمع بالوجود بالمنزل، وتم إعداد 4 حلقات فيديو للكتبي، وترجمت باللغة الإنجليزية وبثت على الموقع الرسمي للاتحاد الذي أعلن عن قبوله فيديوهات ومشاركات من جمهوره.

ولم تتوقف حملة اتحاد الجوجيتسو عن حد التوعية بإلزام المنزل بل دشنت المرحلة الثانية، وهي إعداد 15 حلقة فيديو، شملت نجمة منتخبنا الوطني وديمة اليافعي، بالإضافة إلى بعض المدربين، ويقدم المحتوى التدريب والتمرين عن بعد.

تأكيد

وأكد العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للعبة التايكواندو دعمهم لكل المبادرات، التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة، والتي تسهم بقدر كبير في الحد من انتشار فيروس «كورونا»، مشيراً في هذا الشأن إلى المبادرات التي قام بها اتحاده دعماً للحكومة لمكافحة فيروس «كورونا» والتي من بينها على سبيل المثال وضع خطط تنفيذية، الغرض منها تأمين الأندية المنضوية تحت لواء الاتحاد وتعقيمها من تفشي انتشار الفيروس إلى جانب ممارسة الرياضة والعمل عن بعد.