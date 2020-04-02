محمد اليماحي: دور الرياضيين مؤثر

المصدر: (الفجيرة- البيان الرياضي)

ثمن محمد اليماحي عضو مجلس رابطة دوري المحترفين الدور الكبير، الذي لعبته الأندية الاجتماعية والاتحادات الرياضية في الدولة في مكافحة «كورونا». وتابع: مبادراتنا تمثلت في حث الرياضيين على متابعة تدريباتهم داخل المنازل.

وثاني المبادرات تمثلت في طبيعة العمل عن بعد، والتي تدخل ضمن منظومة التطور التقني والتكنولوجي، والتي سيتم الاعتماد عليها في المستقبل كونها أداة وأسلوب حياة وعمل، فقد تم تقليص ساعات العمل في الأندية والمؤسسات وكذلك تقليص عدد الموظفين، وذلك منعاً للزحام والاختلاط، كما دأبت الأندية، بالتعاون مع الجهات المختصة على إجراء حملات التعقيم وتطهير الملاعب والمرافق الإدارية.