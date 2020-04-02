«مهارتك مساهمتك» تدعم «صندوق الإمارات وطن الإنسانية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن إطلاق مبادرة مجتمعية، تحت شعار «#مهارتك_مساهمتك»، لدعم «صندوق الإمارات وطن الإنسانية»، وذلك مساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

«مهارتك_مساهمتك»، هي عبارة عن تحدٍ بين جميع محبي كرة القدم، ويستمر التحدي لمدة عشرة أيام، من خلال تصوير مقاطع فيديو تظهر مهارات التحكم بالكرة (كنترول) لعشر مرات، وبثه عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مع وضع إشارة لحسابات الرابطة على مختلف المنصات @AGLeague، وعلى كل مقطع، ستقدم رابطة المحترفين الإماراتية، مساهمة مالية لصندوق الإمارات وطن الإنسانية.

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وقال عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين ، إن الرابطة حريصة على المشاركة في المبادرات المجتمعية التي تقام في الدولة.

ووجّه الجنيبي رسالة شكر وامتنان لجميع الجهات المختصة في الدولة، على جهودهم المبذولة في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، خاصة الكوادر الطبية، والعاملين في القطاع الصحي، الذين يضحون بوقتهم وأسرهم في سبيل توفير الأمن والصحة والسلامة.

وأضاف الجنيبي «ننظم هذه المبادرة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ونرسخ من خلالها، أهمية الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة بالبقاء في البيت، والحفاظ على اللياقة من خلال ممارسة الرياضة، ثم المشاركة في عمل تقدم من خلاله رابطة المحترفين مساهمات مالية لصندوق الإمارات وطن الإنسانية، إذن، هي مبادرة واحدة، تخدم عدة أهداف،».